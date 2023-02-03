Eskişehir'de Kalabak Su ücretine zam yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Kalabak Su ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

İdareden yapılan açıklamada, 4 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere şehir merkezinde Kalabak damacana suyu fiyatının 12 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, kapıya ve eve teslim esasıyla çalışan "Alo Kalabak" hizmetinde damacana fiyatının merkezden 30 ila 60 kilometre uzaklıkta olan ilçe ve mahallelerde 14 lira, 60 kilometrenin üzerindeki ilçe ve mahallelerde ise 16 lira olduğu kaydedildi.