Eskişehir'de Kafe Bıçaklama Olayında İki Zanlı Tutuklandı
Tepebaşı'nda bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen iki zanlı, emniyet ekiplerinin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 1 kişiyi kafede bıçakla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki kafede 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri tespit edilen 2 zanlıyı saklandıkları evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler A.H.B. ve C.İ, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel