Eskişehir'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada büyük maddi hasar meydana gelirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Seyitgazi yolu Akpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 03 AFK 688 plakalı araç ile karşı istikametten gelen ve cezaevi istikametine dönmek isteyen E.M.'nin kullandığı 26 ABC 618 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, büyük maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan Y.Y., D.G., E.M. ve Z.Y.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR