Eskişehir'de kadına saldıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Fatih Durmaz'ın (42), eski sevgilisi spor eğitmeni Gamze C.'yi (34) 12 yerinden bıçaklayıp, yaraladığı saldırı anına ilişkin görüntüler çıktı. Görüntülerde; Durmaz'ın, arkadaşı ile sokakta bekleyen Gamze C.'nin arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı görüldü. Gamze C.'nin avukatı Kübra Bozer, saldırının tasarlanarak yapıldığını belirterek, Bunu canavarca işlediğini düşünüyoruz. Çünkü 1 kere, 2 kere değil; 15-16 kere bıçağı sallıyor dedi.

Fatih Durmaz, 2 Haziran 2022'de Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde iddiaya göre takip ettiği eski sevgilisi, spor eğitmeni Gamze C.'yi 12 bıçak darbesi ile yaraladı. Durmaz kaçarken, Gamze C. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gamze C.'nin el ve parmaklarını kullanamadığı belirtildi. Gözaltına alınıp, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklanan Durmaz'ın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Gamze C.'nin de Durmaz hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Fatih Durmaz'ın, arkadaşı Ayşe S. ile sokakta bekleyen Gamze C.'nin arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

'PARMAKLARI İŞLEVSİZ BİR HALDE'

Gamze C.'nin avukatı Kübra Bozer, saldırı nedeniyle müvekkilinin bilek tendomlarının kesildiğini, bu nedenle ellerini kullanamadığını söyledi. Bozer, Gamze, dün taburcu oldu, şükürler olsun ki. Yarın da tekrardan plastik cerrahiye görünecek. El durumu, elin işlevini geri kazanıp, kazanmama durumu belli olacak. Çünkü ellerinden ameliyat olmayı bekliyor. Şu an bileklerine kadar elleri alçıda. Parmakları işlevsiz bir halde. Kendi temel ihtiyaçlarını, kardeşine ve annesine bağımlı olarak gidermeye çalışıyor. Yarın net bir şey diyebileceğiz. Bize göre maalesef ciddiyeti devam ediyor. Çünkü ellerini kullanıp, kullanmama durumu hala belli değil. Olay anına ilişkin videoda; sanık, müvekkilime karşı 15-16 defa bıçağı sallıyor. O da elleri ile korumak isterken tendomları kopmuş. O yüzden her iki elinde de tendomlar kopuk olduğu için parmakları şu an tutmuyor, işlemiyor. Doktorlar, ameliyat edip, fizik tedavi süreci sonrasında iyileşebileceğini umuyor dedi.

'ARKASINDAN KOŞARAK GELİYOR'

Saldırının hunharca yapıldığını anlatan Bozer, Benim saymama göre 15-16 tane bıçak darbesi var. Eli ile sanık, saplayıp saplayıp çıkarıyor. Videoda; denk geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Ama maalesef bu canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs ettiğini gösteriyor. Arkasından koşarak geliyor. Belli ki takip etmiş. Bizim zaten uzaklaştırma kararımız vardı; 6 aylık. 1 ay öncesinde aldırmış olduğumuz bir karar. Yaklaşması, herhangi bir iletişim haline geçmesi yasak bir durumdu. Bıçakla da koşarak arkasından saldırıya geçmiş. Bunu canavarca işlediğini düşünüyoruz. Çünkü 1 kere, 2 kere değil; 15-16 kere bıçağı sallıyor diye konuştu.

'SABİT OLAN 3'ÜNCÜ MAĞDUR KADIN'

Fatih Durmaz'ın tutuklandıktan sonra gazetecilere Gamze C.'nin kendisine 2 milyon 200 bin lira borcu olduğuna dair sözlerini de hatırlatan Bozer, Bu yanlış anlaşılmayı bizzat müvekkilim adına düzeltmek istiyorum. Çünkü duyunca kesinlikle çok üzülecek. Bu sanığın, müvekkilime 15-16 bin liraya yakın borcu var. İcra takibiyle de sabit. Fakat kendisi savcılık beyanında müvekkilimin ona 150 bin lira borcu olduğunu iddia ediyor. İki hafta geçiyor. Olaydan sonra da 2 milyon 200 bin lira borcu olduğunu söylüyor. Bu sanığın yine eski eşleri ile olan husumeti, fiziksel ve psikolojik şiddet neticesindedir. Eski eşleri, kendisine karşı boşanma davası açmış. Müvekkilim şu an adliyedeki kayıtlarla sabit olan 3'üncü mağdur kadın. Umuyorum son olur; bir daha içeriden çıkamaz ve bir kadının daha canına zarar veremez. Sosyal medya hesabından müvekkilime, 'Babanızın selamı var. Sizi yanına bekliyor. Kendiniz için dua edin. Günahlarınızdan arının' şeklinde mesaj atıyor. Müvekkilimin babası rahmetli. Burada babasının yanına göndereceğini, kendisini hazırlaması gerektiğini açık açık söylüyor. Bunu bir gün öncesinde tasarlamış, planlamış dedi.