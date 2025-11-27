Haberler

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı. Yasa dışı yollardan temin edilen uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollardan temin edilen faturasız uyarıcı hap, gümrük kaçağı sigara ve tabancayı haksız kazanç elde etmek için piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, 119 yabancı menşeili uyarıcı hap, İnönü ilçesinde ise şüpheli bir şahsın üzerinde 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde de 2 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, faturasız ve bandrolsüz 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir şüphelinin aracıyla Kent Ormanı'ndaki piknik alanına gelerek uyuşturucu satışı yapacağı bilgisine ulaştı.

Kent Ormanı girişinde aracı durduran jandarma ekipleri, araç ve şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hap, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.