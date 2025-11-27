Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollardan temin edilen faturasız uyarıcı hap, gümrük kaçağı sigara ve tabancayı haksız kazanç elde etmek için piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, 119 yabancı menşeili uyarıcı hap, İnönü ilçesinde ise şüpheli bir şahsın üzerinde 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde de 2 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, faturasız ve bandrolsüz 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir şüphelinin aracıyla Kent Ormanı'ndaki piknik alanına gelerek uyuşturucu satışı yapacağı bilgisine ulaştı.

Kent Ormanı girişinde aracı durduran jandarma ekipleri, araç ve şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hap, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.