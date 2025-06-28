Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, satışa sunulmak üzere gümrük kaçağı eşya ve bitkisel ürünler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, iki kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce bir adreste düzenlenen operasyonda, 4 bin 966 gümrük kaçağı eşya ile 1205 gümrük kaçağı bitkisel ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

2 şüpheliye ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Yeniden Refah Partili 5 belediye meclis üyesi istifa etti

YRP'de yaprak dökümü! 5 belediye meclis üyesi istifa etti
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.