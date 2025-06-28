Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce bir adreste düzenlenen operasyonda, 4 bin 966 gümrük kaçağı eşya ile 1205 gümrük kaçağı bitkisel ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

2 şüpheliye ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.