Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 650 Bin Liralık Taklit Ürün Ele Geçirildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız, taklit pantolon ve tişörtleri haksız kazanç elde etmek için piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada, piyasa değeri 650 bin lira olan 353 adet çeşitli markalara ait faturasız, taklit pantolon ve tişört ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.