Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda kaçak ürünleri piyasaya sürme girişiminde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince 2 işyeri ve 3 evde arama yapıldı.
Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1100 paket sigara, 766 elektronik sigara, 200 elektronik eşya, 192 elektronik sigara likidi ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel