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Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda kaçak ürünleri piyasaya sürme girişiminde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince 2 işyeri ve 3 evde arama yapıldı.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1100 paket sigara, 766 elektronik sigara, 200 elektronik eşya, 192 elektronik sigara likidi ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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