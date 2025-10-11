Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 164 kaçak parfüm ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.
Eskişehir'de jandarmanın düzenlendiği kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki 2 adreste yaptığı aramada toplam 164 kaçak parfüm ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel