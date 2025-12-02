Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız, gümrük kaçağı cep telefonu ile bandrolsüz, hologramsız tütün ve tütün mamullerini haksız kazanç elde etmek için piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin aracını durduran ekipler, 8 faturasız gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Seyitgazi ilçesinde ise bir şüphelinin dükkanında bandrolsüz, faturasız ve hologramsız 3 bin 600 tütün doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.?