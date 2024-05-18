Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan aramalarda 6 bin 742 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 5 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 6 bin 742 adet cinsel içerikli ürün geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title