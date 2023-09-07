Eskişehir'de Kaçak Ürün Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de uygunsuz ortamlarda üretilen kaçak ürünlerin satılmasına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi yakalanırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uygunsuz koşullarda üretilen kaçak ürünlerin piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 6 işyeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda, 84 bin 240 dal sarılmış sigara, 16 bin 200 dal boş makaron, 8 bin 525 adet sigara sarma kağıdı, 3 bin 850 adet sigara filtresi, 870 adet puro, 427 adet cinsel içerikli ürün, 50 kilogram nargile tütünü, 44 adet elektronik sigara, 20 litre etil alkol ve 33 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR