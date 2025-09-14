Haberler

Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Yüzlerce Bin Ürün Ele Geçirildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığının korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın önlenmesi amacıyla kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 250 bin dal boş makaron, 54 bin dal doldurulmuş makaron, 315 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların, vatandaşların ihbarları ve desteğiyle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
