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Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı tütün ticareti yapan 2 şüpheli yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda 365 kilogram kaçak tütün ve çeşitli miktarda makaron ile ambalaj malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütün ve sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 365 kilogram kaçak tütün, 11 bin 440 içi tütün doldurulmuş makaron, 700 çok amaçlı karton kutu, 6 bin kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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