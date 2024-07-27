Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 30 bin sarılmış sigara, 56 elektronik sigara, 38 paket sigara ve 90 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.