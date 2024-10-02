Eskişehir'de Kaçak Silah Üretimi ve Satışı: İki Zanlı Tutuklandı
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda kaçak silah ürettikleri ve satışını yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Eskişehir'de, kaçak silah ürettikleri ve satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kaçak silah üretilen 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve silah imalatında kullanılan 139 materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.