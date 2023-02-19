Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı. Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Ağapınar Mahallesi'nde 3 tır ile 3 otomobile yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, tır ve otomobillerde bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince araçlarda yapılan aramalarda tırların dorselerine gizlenmiş 11 bin 398 paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.