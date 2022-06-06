Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 kompresörlü sigara sarma makinesi, 57 bin 160 dal sarılmış sigara, 612 bin 800 boş makaron, 287 kilogram tütün, 24 sahte tütün ambalajı, 1 tabanca ile 1 av tüfeği el geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title