Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 120 bin makaron, 34 bin 800 sarılmış sigara, 96 kilogram tütün, mükerrer kullanılmak üzere sökülmüş 80 bandrol ile elektrikli, kompresörlü 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.