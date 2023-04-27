Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde 2 kişinin kaçak yollardan temin ettikleri bandrolsüz ve hologramsız tütün mamullerini satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince şüphelilere ait ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 sigara dolum makinesi, 2 kompresör makinesi, 25 bin 100 bandrolsüz ve hologramsız içi tütün dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 bin 100 bandrolsüz ve hologramsız makaron, 196 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün, 30 bin 650 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.