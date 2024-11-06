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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1690 Paket Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1690 Paket Ele Geçirildi
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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, bandrolsüz 1690 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçak sigara ihbarı üzerine harekete geçti.

ESKİŞEHİR'de düzenlenen operasyonda, bandrolsüz ve hologramsız 1690 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde piyasaya sürülmek üzere, kente kaçak sigara getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından kimliği tespit edilen şüphelinin aracında ve adresinde 1690 paket farklı markalarda, bandrolsüz ve hologramsız sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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