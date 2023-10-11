Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 12 Bin Paket Ele Geçirildi

Eskişehir'de doğu illerinden kaçak olarak getirdiği sigaraları satarak 2 milyon 336 bin TL gelir sağladığı tespit edilen şahsa yönelik operasyonda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de doğu illerinden kaçak olarak getirdiği sigaraları satarak 2 milyon 336 bin TL gelir sağladığı tespit edilen şahsa yönelik operasyonda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Odunpazarı İlçesi'nde yaşayan bir şahsın doğu illerinden kaçak yollarla temin ettiği kaçak sigaraları satarak gelir elde ettiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda toplamda 12 bin 688 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan araştırmalar ve hazırlanan MASAK raporu ile tespit edilen mal varlığı tespitinde, yasal geliri bulunmamasına rağmen banka hesaplarında 2 milyon 336 bin 585 TL para hareketi belirlendi. Banka hareketleriyle sonucu şüpheli işlem olarak değerlendirilen para akışının, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama' suçu oluşturduğu tespit edildi ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR