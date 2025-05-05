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Eskişehir'de Kaçak Otomobil Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de Kaçak Otomobil Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Eskişehir'de, yurt dışından getirilen otomobiller üzerinde 'change' yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştiren iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 gümrük kaçağı araca el konuldu.

ESKİŞEHİR'de yurt dışından getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp 'change' olarak bilinen yöntemle değiştiren 2 şüpheli gözaltına alınırken, aynı yöntem kullanılan 9 araca el konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilen araçların kentte değiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. 'Change' olarak bilinen yöntemle otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren 2 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. İki şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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