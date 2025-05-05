Eskişehir'de Kaçak Otomobil Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir'de Kaçak Otomobil Operasyonu: 2 Gözaltı
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Eskişehir'de, yurt dışından getirilen otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasa sürdüğü iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı 9 otomobil ele geçirildi.

Eskişehir'de, yurt dışından getirilen otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasa sürdüğü iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin yurt dışından turistik yollarla yurda sokulan otomobilleri motor ve şasi numaralarını ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirip piyasa sürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gümrük kaçağı 9 otomobilin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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