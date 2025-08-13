Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla babasına ait evin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla babasına ait evin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin babasına ait evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce belirlenen adreste yapılan incelemede, 8 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazıldığı tespit edildi.

Kazı alanında, 1 mini vinç, 1 kırıcı ve delici matkap, 1 makara, 20 metre halat ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
