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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Zanlı Tutuklandı
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Odunpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan iki kişi, arkeolojik sit alanında yaptığı kaçak kazı nedeniyle tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iş makinesiyle sit alanında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Yukarıçağlan Mahallesi Kurucu Kuyusu mevkiindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu şüpheliler, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında iş makinesiyle çukur kazıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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