Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kaçak kazı yapan 3 şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 40 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre derinliğinde 3 çukur açıldığı tespit edildi.

Operasyonda, dedektör, keser, köşebent demir, 14 kalem pil, paslanmış 7.62 milimetre çapında fişek, paslanmış kovan ve eldiven ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında "2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17 ayrı olayda, 28 şüpheliye işlem yapıldı. 15 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden çeşitli miktarlarda sentetik hap ve uyuşturucu ile 289 fişek, 32 av tüfeği kartuşu, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmalarda ise 6 olayda, 2 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 05-11 Şubat tarihlerinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen denetimlerde, 8 bin 533 sürücü ve araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

96 aracın trafikten men edildiği çalışmalarda, alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün belgesi geri alındı.

Aynı dönemde ekiplerce kontrol edilen 205 okul servis aracından 5'ine çeşitli ihlallerden toplam 18 bin 483 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinden geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimler icra ederek bilgilendirmede bulundu.