Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'de kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki bir evin bahçesinde 2 kişinin kaçak kazı yaptığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine ekipler, şüphelileri evin bahçesinde suçüstü yakaladı. Jandarma, kazıda kullanılan elektrikli vinç, ip merdiven, halat, kürek, demir makara, demir çengel ve kova ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.