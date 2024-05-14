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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler tarafından 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında, el dedektörü cihazı, kazma ve 2 hilti ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 araca da el konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde 6-10 Mayıs tarihlerinde 97 okul servis aracı kontrol edildi.

Kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne, toplam 3 bin 299 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Mayıs'ta sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulundu.

İcra edilen denetimlerde, 5 bin 763 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 373 sürücüye 783 bin 199 lira trafik cezası uygulandı.

84 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün belgesi geri alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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