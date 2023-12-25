Eskişehir'de Kaçak İçki Operasyonu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi. Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evde kaçak alkollü içecek üretimi yapıldığını tespit etti. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 118 av tüfeği fişeği, 2 litre kaçak alkollü içecek ve 12 litre kaçak alkollü içecek üretiminde kullanılan sıvı madde bulundu. Ele geçirilen malzemeler polis tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi.
Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince bir evde kaçak alkollü içecek üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma yürütüldü.
Ekiplerce gerçekleştirilen aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 118 av tüfeği fişeği, 2 litre kaçak alkollü içecek ve 12 litre kaçak alkollü içecek üretiminde kullanılan sıvı madde ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler polis tarafından muhafaza altına alındı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.