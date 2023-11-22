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Eskişehir'de Kaçak Elektronik Sigara Satıcısı Yakalandı

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Eskişehir'de kaçak elektronik sigara sattığı tespit edilen bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak elektronik sigara sattığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde bir şahsın, kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Şahıs hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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