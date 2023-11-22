Eskişehir'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 29 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak elektronik sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 29 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel