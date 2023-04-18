Eskişehir'de kaçak elektronik eşya ve sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de elektronik eşya ve sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de elektronik eşya ve sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kaçakçılık yoluyla devletin vergi kaybının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerde, kaçak olan 1260 akıllı cep telefonu ekranı, 161 akıllı kol saati, 71 bluetooth kulaklık, 27 cep telefonu bataryası, 25 cep telefonu şarj adaptörü, 16 cep telefonu ve çeşitli ekipmanların yanı sıra 180 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.