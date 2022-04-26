Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeayva Mahallesi'nde meydana gelen "haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı" olayının şüphelisi B.E'yi saklandığı evde yakaladı.

Zanlıya ait evde yapılan arama ve kontrollerde ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Beylikova, Eskişehir, Enerji, Güncel, Haberler

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