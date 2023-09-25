Eskişehir'de Kabak Hasadı Başladı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kabak hasadı başladı. Çiftçiler dönümden 30 ile 130 kilogram arasında çekirdek elde ediyor. Hasatta çiftçiler güneş serdikleri brandaların üzerine dökülen kabak çekirdeklerini kurutuyor.

Eskişehir'de kabak hasadı başlarken çiftçiler dönümden 30 ile 130 kilogram arasında çekirdek elde ediyor.

Çifteler ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde kabak hasadı başladı. Traktör yardımıyla tek sıra haline getirilen kabaklardan makinalarla çekirdekleri çıkarılıyor. Çekirdek verimi dönümde 80 ile 130 kilogram kadar değiştiği hasatta çiftçiler güneş serdikleri brandaların üzerine dökülen kabak çekirdekleri kuruyuncaya kadar tırmıkla karıştırılıyor. Çiftçi Kadir Aksu, "Verimimiz tarlanın durumuna göre dönümden 80, 100 veya 130 kilogram arasında değişiyor. Verimimiz için Allah'a şükürler olsun, inşallah tüm çiftçilerin hasadı bereketli olur" dedi. - ESKİŞEHİR