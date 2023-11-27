Eskişehir'de Jandarma Trafik Denetimleri

Eskişehir'de yapılan jandarma trafik denetimlerinde 5 bin 557 sürücü ve araç kontrol edildi, 260 sürücüye 469 bin 17 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 557 sürücü ve araç kontrol edilirken, 260 sürücüye 469 bin 17 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 20-26 Kasım tarihleri arasında, jandarma sorumluluk bölgesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 bin 557 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 260 sürücüye 469 bin 17 TL para cezası uygulanırken, 46 araç trafikten men edildi. Ayrıca alkollü araç kullanıldığı tespit edilen 10 sürücünün ise sürücü belgesi geri alındı.

Ayrıca aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 172 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR