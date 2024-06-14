Eskişehir'de Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törende, Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.
Eskişehir'de, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vilayet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.
Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı törende, Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Program, jandarma personelinin Eskişehir Valiliğini ziyaretiyle sona erdi.