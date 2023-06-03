Eskişehir'de Jandarma Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 224 kök kenevir ile 1 kilo 874 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonrasında şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 224 kök kenevir ile 1 kilo 874 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Akköprü Mahallesi'nde kenevir bitkisi yetiştirildiği ve kubar esrar bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Bando tarafından yapılan aramada 224 kök dişi kenevir, 1 kilo 874 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonrasında ise şüpheli E.E., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarma komutanlığında ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR