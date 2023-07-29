Eskişehir'de Jandarma Tarafından Kaçak Alkol Operasyonu Düzenlendi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Türkiye Müşterek Kaçak-Sahte Alkollü İçki Uygulaması kapsamında yapılan çalışmalarda, 97 iş yerinde kontroller yapıldı ve bin 255 şahıs sorgulandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye Müşterek Kaçak-Sahte Alkollü İçki Uygulaması kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalara 38 ekip 150 personel katıldı. Jandarma ekiplerince adli ve mülki makamlarla koordineli olarak, tekel bayi, nargile kafe, bakkal, büfe gibi toplam 97 iş yerinde kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde bin 255 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR