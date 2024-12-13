Eskişehir'de Jandarma Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ağapınar İlkokulu ve Sevinç Behiç Akaydın Ortaokulu'nda "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve eşi Özlem Demir de katıldı.

Etkinlikte, komando, siber suçlarla mücadele ve kadın personel tarafından, jandarma maskotu eşliğinde öğrencilere jandarmanın kabiliyetleri sergilendi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.