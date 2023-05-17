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Eskişehir'de jandarma personeline işaret dili eğitimi

Eskişehir'de jandarma personeline işaret dili eğitimi

Güncel Haberler

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığınca 21 personele işaret dili eğitimi verildi.

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığınca 21 personele işaret dili eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti ile Engelliler Haftası kapsamında işitme engellilere aracısız destek olmak amacıyla Alpu Halk Eğitimi Merkezince 18 Ekim 2022-1 Mayıs 2023 tarihlerinde 21 personele işaret dili eğitimi verildiği duyuruldu.

Eğitimin 5 ay sürdüğü, belgelerini alan personelin Jandarma Marşı'nın sözlerini işaret dili ile yorumladığı belirtilen açıklamada, jandarma teşkilatının engellilere yönelik her türlü yardım ve destek faaliyetlerinin süreceği bildirildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Jandarma Alpu Güncel Haberler

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