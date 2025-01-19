Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 16 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Eskişehir’in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yapılan jandarma çalışmaları sonucunda toplam 16 bin 404 paket kaçak sigara ve diğer yasa dışı ürünler ele geçirildi. 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 16 bin 404 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 6 kişinin kaçak yollarla temin ettiği sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2 ilçedeki 8 adreste yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 16 bin 404 paket sigara, 190 puro, 2 elektronik sigara, 13 şişe içki, 4 takım geyik boynuzu ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Şüpheliler hakkında ilgili kanun gereği işlem başlatıldı.