Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalanırken, 3 tabanca, 33 mermi ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefetle ilgili 3 olaya müdahale etti ve 10 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar, mermiler ve uyuşturucu madde bulundu.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalanırken, 3 tabanca, 33 mermi ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 1 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerde 3 olaya müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet mermi, 3 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR