Eskişehir'de Jandarma'nın 186. Yıl Dönümü Kutlamaları
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nın 186'ncı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde sahada kullanılan teknolojik donanımlar vatandaşlara tanıtıldı. Alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, jandarma ekiplerinin kullandığı araçlar sergilendi, vatandaşlar merak ettikleri konuları görevlilere sorma fırsatı buldu.
Eskişehir'de, jandarma teşkilatının 186'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada kullanılan teknolojik donanımlar tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen sergide, personelin kullandığı teknolojik araç ve gereçler vatandaşlara sergilendi.
Sergiye ilgi gösteren her yaştan vatandaş, merak ettiklerini görevlilere sorma fırsatı buldu.
Vatandaşlar sergide yer alan ekipmanlarla fotoğraf çektirdi.
Stantları ziyaret eden çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel