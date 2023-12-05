Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Trafik Denetimleri Yaptı

Eskişehir'de Jandarma ekipleri tarafından kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde binlerce sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kent genelinde trafik denetimleri yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım-3 Aralık'taki uygulamalarda 3 bin 940 sürücü ve araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 262 sürücü hakkında toplam 436 bin 625 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Denetimlerde 65 araç trafikten menedildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün belgesi geri alındı.

Ayrıca, 122 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Aynı tarihlerde kontrol edilen 48 okul servis aracında herhangi bir kusura rastlanmadı. Sürücülere, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan 16 güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildiği bildirildi.

Silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Rize'den kaçak yollardan temin ettiği ruhsatsız silah ve mühimmatı satmak için Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaştı.

Çukurhisar mevkisinde şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, patlayıcı madde arama ve narkotik köpek unsurlarıyla arama yaptı.

Araçtaki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 195 tabanca fişeği, 6,35 milimetre çapında 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kış lastiği denetiminde 138 sürücüye para cezası uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği denetimlerinde 138 sürücüye toplam 253 bin 159 lira idari trafik para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Jandarması tarafından 1-3 Aralık'ta tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

2 bin 104 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 138 sürücünün kurallara uymadığı belirlendi.

Sürücülere 253 bin 159 lira para cezası uygulandı ve kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.