Helikopter destekli trafik denetiminde 6 bin 460 TL para cezası uygulandı - Haberler

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Helikopter destekli trafik denetiminde 6 bin 460 TL para cezası uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Helikopter destekli trafik denetiminde 6 bin 460 TL para cezası uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 25 sürücüye, toplamda 6 bin 460 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 25 sürücüye, toplamda 6 bin 460 TL idari para cezası uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, trafik sorumluluk bölgesinde yer alan karayollarında; trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat sağlanması amacıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimde; seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip kurallarına uymayan 25 araç sürücüsüne, toplamda 6 bin 460 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 araç ise trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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