Eskişehir'de jandarma ekipleri aranan 53 kişiyi yakaladı

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen Şehit J.Asb. Üçvş. Emrah Ünalan- Jasat Mercek Operasyonunda 53 kişi yakalandı.

Ülke genelinde 23-27 Ekim'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 262 personel katıldı.

Operasyonda, 1 yıldan az cezası olan 38, 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 12, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere "Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak" suçlardan arandığı tespit edilen toplam 53 yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.