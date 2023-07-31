Eskişehir'de jandarma ekipleri 32 işçiye kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında bilgilendirme yaptı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından bir fabrikada çalışan 32 işçiye 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği' eğitimi verildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 32 işçiye, kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Bir fabrikada çalışan 32 kadın ve erkek işçiye 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği' eğitim verildi. - ESKİŞEHİR