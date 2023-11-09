Eskişehir'de Jandarma Denetimleri: 642 Araç ve 1244 Kişi Sorgulandı

Eskişehir'de 187 jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde birçok yer kontrol edilirken, 642 araç ve bin 244 kişi sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgelerinde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 187 jandarma personeli görev alırken, 68 adet kullanılmayan köy evi, 2 adet metruk bina, 42 park, 53 sokak ve 45 işyerinde denetim ve kontrol yapıldı. Yapılan denetimlerde, 642 araç sorgulanmış ile bin 244 şahıs sorgulandı. Kusurlu bulunan 2 araca 17 bin 767 TL para cezası kesilirken, aranması bulunan 6 şahıs yakalandı. Bir şahsın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 15 adet mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR