Eskişehir'de Jandarma Denetiminde 53 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarmanın yaptığı denetim sırasında motosikletli iki şüphelinin üzerinden toplam 53 sentetik uyuşturucu ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kent Ormanı piknik alanında yapılan denetimlerde, motosiklette bulunan 2 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapıldı.
Yapılan aramada, yakalanan zanlıların üzerinde 53 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel