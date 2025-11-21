Haberler

Eskişehir'de Jandarma Denetiminde 53 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarmanın yaptığı denetim sırasında motosikletli iki şüphelinin üzerinden toplam 53 sentetik uyuşturucu ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarmanın denetimi sırasında motosikletli 2 şüphelinin üzerinden 53 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kent Ormanı piknik alanında yapılan denetimlerde, motosiklette bulunan 2 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapıldı.

Yapılan aramada, yakalanan zanlıların üzerinde 53 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
